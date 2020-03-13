خوجلي يحيي مجاهدات القوات المسلحة

شهد والي شمال دارفور المكلف اللواء ركن مالك الطيب خوجلي اليوم بفندق اسمارت بالفاشر احتفال الفرقة السادسة مشاة بمناسبة وداع عدد من الضباط الذين تم نقلهم الى وحدات اخرى داخل منظومة القوات المسلحة خارج الولاية بجانب الضباط الذين تقاعدوا الى المعاش، وحيا والي شمال دارفور المكلف مجاهدات القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وقوات الفرقة السادسة على وجه الخصوص.

و أشاد خوجلي لدى مخاطبته الاحتفال بحضور أعضاء لجنة أمن الولاية والقوات المسلحة بجانب القوات النظامية الاخرى، أشاد بالدور الرائد للمحتفى بهم واسهاماتهم في خدمة القوات المسلحة وحفظ الامن والاستقرار وتعزيز السلام بربوع الولاية.

و في ذات السياق عدد ممثل المحتفى بهم العميد ركن عبد الرحمن أبكر الأدوار الكبيرة للقوات المسحة في السلم والحرب.

سونا

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