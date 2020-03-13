دعوة الى تخفيض الطلب على الدولار

قال الاستاذ أحمد حمور الخبير المصرفي إن العجز في ميزان المدفوعات يمثل المظلة التي يندرج تحتها الأسباب الأخرى لانخفاض قيمة الجنيه السوداني ومن هذه الأسباب المضاربات في سوق العملات الأجنبية.

ودعا إلى اتخاذ الخطوات و تبني السياسات التي تحد من قدرة المضاربين على المناورة والتحرك في السوق بتقليل الطلب على الدولار بغرض الاستيراد والتحكم في جانب العرض

فيما حمل رئيس حزب الأمه الدكتور مبارك الفاضل الحكومات العسكرية مسئولية تدني قيمة الجنيه السوداني وقال ” إن الحكومات الانقلابية توسعت في الصرف السياسي والأمني وعرفت بالفساد والحروب الأهلية”

وأشار إلى أسباب أخرى أدت إلى انخفاض قيمة الجنيه منها تدني الإنتاجية وضعف الصادرات وبروز الفجوة في الميزان الخارجي وازدياد صرف الحكومات بالعجز مع انخفاض إيراداتها وتنامي التضخم وارتفاع الديون .

وتناول الأسباب الخارجية وهي الارتفاع الكبير في سعر البترول عالميا من ٣ دولارات للبرميل في العام 73 إلى عشر أضعاف، الأمر الذي فاقم العجز في الميزان الخارجي .

وانخفضت قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء ، والذي يقول صندوق النقد الدولي إنه يمثل 80 ٪ من جميع المعاملات ، ليصل إلى ما فوق المائة جنيه وهو ما يقرب من ضعف السعر الرسمي مما يضيف إلى المشاكل التضخمية التي تواجه المستهلكين هنا .

سونا

شارك الموضوع :



