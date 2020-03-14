أمريكا تدعو دول الخليج إلى مواصلة دعم السودان

دعت الولايات المتحدة الأمريكية دول الخليج العربي إلى مواصلة ما انقطع من تقديم العون المالي الاقتصادي للسودان والذي توقف في أعقاب ادعاءات بأن أمريكا طلبت من هذه الدول وقف ما التزمت به من توفير دعم يبلغ ثلاثة مليارات دولار.

وكانت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة قد أعلنتا في أبريل الماضي دعما ماليا واقتصاديا بقيمة ثلاثة مليارات دولار أمريكي للسودان عقب الإطاحة بالنظام السابق في الخرطوم.

وبحسب صحيفة السوداني ، ان مسؤولين حكوميين في السودان أكدوا أن الخرطوم لم تستلم إلا مليار دولار فقط بعد تذرع الدول الخليجية بأن واشنطن طلبت إليها إيقاف ذلك الدعم المالي والاقتصادي تحت دعاوى أنه دعم للمكون العسكري في الحكومة الانتقالية بالبلاد.

وقالت إنه وردا على سؤال لها حول هذا الادعاء، أجاب مسؤول الشؤون العامة في السفارة الأمريكية بالخرطوم كيث هيوز برسالة على البريد الالكتروني قال فيها “إنهم في الولايات المتحدة يشجعون دول الخليج على دعم الحكومة الانتقالية في السودان.”

وأضاف هيوز “إن حكومة الولايات المتحدة تدعم وتشجع بالكامل جميع شركاء السودان، بما في ذلك الشركاء الخليجيون، على دعم الشعب السوداني والحكومة الانتقالية التي يقودها المدنيون”.

الخرطوم ( كوش نيوز )

شارك الموضوع :



