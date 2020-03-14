حميدتي يلتقي الميرغني بالقاهرة

التقي النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو اليوم “السبت”، برئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ما محمد عثمان الميرغني بمقر اقامته بالقاهرة .

وتناول اللقاء القضايا السياسية والاقتصادية الراهنة، وجهود الحكومة لتجاوز التحديات التي تواجه الفترة الانتقالية بما يفضي الي انتخابات حرة ونزيهة تقود البلاد نحو السلام والاستقرار.

وأمن اللقاء على جهود الحكومة لتحقيق السلام عبر المفاوضات الجارية بجوبا مع حركات الكفاح المسلح، وجهود السودان في تحقيق السلام في دولة الجنوب.

وتطرق اللقاء الي سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين بما يدعم جهود حكومة الفترة الانتقالية ويحقق مصالح الشعب السوداني.

الخرطوم ( كوش نيوز )

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