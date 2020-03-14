تعرف على “بيتا” أكبر مشروع لطحن الغلال وصناعة الخبز في السودان

وقف أزهري إدريس بخيت وكيل وزارة المالية بالإنابة والوفد المرافق لسيادته على مشروع مطاحن ومخابز بيتا للغلال، بمنطقة سوبا، والتي من المتوقع أن تبدأ الإنتاج في مايو القادم، وتعرف الوفد على المشاكل التي تعيق سير الأداء والانتاج، ووعد بتذليل العقبات حتى تدخل المطاحن دائرة الإنتاج في الموعد المحدد.

وأعرب علي عسكوري مدير السلع الاستراتجية بالمالية، عن اسفه ليتعطل مثل هذه المشروعات العملاقة في البلاد نتيجة لاعمال إدارية تعيق الانتاج والانتاجية من اجل حياة المواطن، مشيرا إلى مساعي وزارة المالية لمعالجة الاشكالات حتى تتيح لمطاحن بيتا للدخول في دائرة الانتاج باسرع وقت.

وقال عسكوري ما نشهده من خلال هذه الزيارة لمطاحن بيتا بشقها الآخر مخابز تنتج 10 ملايين قطعة خبز يومياََ، وهو يصب في مصلحة المستهلك.

من جهةٍ اخرى فقد أبانت د. هبة محمد علي رئيس هيئة الاستثمار وتنمية القطاع الخاص أن هذه الهيئة تعمل جنباً الى جنب مع القطاع الخاص وقد وقفنا اليوم على مشروع كبيرسيخدم قطاعا عريضا من المواطنين، وسيوفر حاجة الخبز للمواطن في الوقت الذي نحتاج فيه للوفرة، ووعدت بعمل معالجات عاجلة وحل مشكلتي الكهرباء والماء وبعض المشاكل التي تتعلق بإصلاح الطرق المؤدية إلى المطاحن نتيجة خلافات حول الأرض. وزادت: مشروع بيتا يعد اكبر مشروع في السودان، من حيث الطاقة الإنتاجية حيث تبلغ المرحلة الأولى 2،250 طن يوميا، إضافة إلى مرحلتين بطاقة تصل الى 6،750 طن يوميا، بهدف تحقيق من الدقيق.

الخرطوم 14-3-2020م (سونا)

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