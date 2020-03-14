السلطات السعودية تُعيد باخرة سودانية إلى ميناء سواكن بسبب (كورونا)

أرجعت السلطات السعودية الباخرة “مسرة” القادمة من السودان، ووذلك ضمن الإجراءت التحوطية بالمملكة لمنع تفشي وباء (كورونا) المستجد. وأكدت مصادر متطابقة لـ (باج نيوز )، أن الباخرة تحركت من ميناء سواكن في ساعة متأخرة من ليلة (الجمعة)، وتم إرجاعها من المياه الإقليمية للملكة لإنتهاء مده الـ 72″ ساعة التي حددتها سلطات المملكة السعودية لدخول المواطنين والمقيمين.

واطلع (باج نيوز) على خطاب صادر عن مدير عام ميناء جدة الإسلامي، ماجد بن رافد العرقوبي، موجه للسلطات السعودية المعنية، أشار فيه إلى أنه بناءً على توجيهات مدير عام جوازات ميناء تقرر عدم دخول الباخرة (مسرة) يوم (السبت) القادمة من السودان، بناءً على الإجراءات الاحترازية للملكة، وقال “يجب اتخاذ اللازم لمنع دخول الباخرة للمياه الإقليمية للملكة العربية السعودية”.

وفي الأثناء طالب مواطنون على متن الباخرة في تسجيلات “فيديو” تناقلتها الوسائط، السلطات السودانية بأن تحفظ لهم حقوقهم المادية مع مالكي الباخرة .

الخرطوم: باج نيوز

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