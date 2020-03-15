حميدتي يلتقي وفد أبناء الجالية السودانية بمصر ويعد بحل مشكلة المتضررين من توقف الطيران

التقى يوم السبت السيد نائب رئيس المجلس السيادي الفريق أول محمد حمدان دقلو ، بوفد من ابناء الجالية السودانية بمصر ، ضم الدكتور حسين محمد عثمان رئيس المجلس الأعلى للجالية السودانية بمصر ، الاستاذ احمد عوض ، نائب رئيس المجلس الأعلى ورئيس دار السودان بالقاهرة ، رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوداني بمصر الاستاذ عيسى حمدين حسابه ، الباشمهندس عبد الرازق غندور ممثل رجال الأعمال السودانيين بمصر ، وذلك أثناء زيارة سيادته لجمهورية مصر العربية والتي بدأت السبت 14 مارس 2020 وتستمر ليومين .

○ حضر اللقاء اعضاء الوفد المرافق لسيادته ، واعضاء من البعثة الدبلوماسية بالسفارة يتقدمهم السيد القائم بالأعمال بسفارة جمهورية السودان الوزير مفوض خالد الشيخ الذي بدا الحديث مرحبا بالسيد نائب رئيس المجلس السيادي والوفد المرافق وقام بتعريف الحضور وقدم تنويرا عن المشاكل التي يعاني منها ابناء الجاليه عامه واكد سيادته علي كل الطرح الذي قدم من وفد الجالية ، مؤكدا اهتمام السفارة بالقاهرة بكل قضايا الجالية السودانية بمصر والتي تشكل وجودا كبيرا ومقدرا .

○ تحدث الدكتور حسين ورحب بالسيد نائب رئيس المجلس السيادي ، واوضح قضايا ومشكلات الجالية السودانية بمصر بادىء الحديث بمشكلة عدم تطبيق الحريات الاربعة والتي يعاني منها كثير من ابناء السودان بمصر ، كذلك مشكله الاقامات والمبالغ الكبيرة التي تثقل كاهل ابناء الجالية ، واكد انها من اهم المشكلات التي يعاني منها الكثير .

○ وتحدث الدكتور حسين عن مشكلة رسوم الامتحانات بالنسبة للطلاب السودانيين بالقاهرة ، كذلك مشكلة عدم توثيق شهادات جامعة القاهرة فرع الخرطوم والتي تقابل الخريجيين عند التقديم للعمل ، وطلب ان يتم اعتمادها .

وعرض الدكتور حسين مشكلة السودانيين العالقين بالمعابر وايضا المتضررين من الغاء رحلات الطيران .

كذلك تطرق الاستاذ احمد عوض لموضوع انشاء صندوق المجلس الأعلى للحج والعمرة وايضا صندوق دعم الجالية ، وقدم شرحا موجزا عنهما ، وطالب بدعم الصندوقين والذي بالتاكيد يصب في مصلحة ابناء الجالية .

كذلك تحدث عن مشكلة الدور السودانية والتي تواجه مشاكل خاصة بقانون الاسكان المصري الجديد واشار الى دار السودان بالقاهرة، والنادي السوداني بمدينة بورسعيد .

و تحدث الاستاذ عيسى حمدين عن دعمه للسلام ، وعن ملتقى الشباب السوداني للسلام ، واهدافه .

وتحدث الباشمهندس عبد الرازق غندور عن الاستثمار في السودان ولابد من تسهيل عوامل جذب المستثمرين .

وقد وعد السيد النائب بالاهتمام بكل هذه القضايا والتي تخص ابناء الجالية السودانية بمصر والتي هي محل اهتمام القيادة في السودان واكد انه سيتم عرض القضايا مع المسؤولين بجمهورية مصر العربية .

مؤكدا اهتمام القيادة بالسودان بحل هذه المشكلات ، كذلك اوضح انه صدر قرار ، بحل مشكلة العالقين بالمعابر عن طريق معبر ارقين واقامة حجر صحي وذلك حرصا على صحة المواطنيين ، ووعد ببذل قصارى الجهد لحل مشكلة المتضررين من الغاء الطيران قريبا .

، كذلك وجه السفيرة احلام عبد الجليل مدير الادارة بشؤون مصر بالخارجية ،بالاهتمام بموضوع صندوق دعم الجالية والحج والعمرة ،

○ وفي النهايه قدم سيادته الشكر للحضور علي هذه المقابله المهمه وقدم الشكر عبرهم للجاليه السودانيه بمصر .

القاهرة (كوش نيوز)

شارك الموضوع :



