قطر تمنع دخول القادمين من السودان

قررت الحكومة القطرية منع دخول كل المسافرين من السودان، وتعليق منح تأشيرات الدخول لمواطني (4) دول أوروبية هي إيطاليا وفرنسا وألمانيا واسبانيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس “كورونا”.

وأفاد مكتب الاتصال الحكومي القطري في بيان بحسب صحيفة السوداني الدولية أمس “السبت”، بأنه تم اتخاذ قرار بتعليق إصدار سمات الدخول الفورية للقادمين من عدد من الدول الأوروبية اعتباراً من 15 مارس الحالي وحتى إشعار آخر.

وأوضح أن هذا الإجراءات يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا (19-COVID) واستكمالاً للقرارات السابقة بشأن تعليق الدخول للمسافرين من بعض الدول”.

الخرطوم (كوش نيوز)

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