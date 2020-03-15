مخاوف من كساد الأسواق بسبب كورونا

تشهد اسواق العاصمة الخرطوم حالة ضعف في حركتي البيع والشراء بالأسواق بسبب اعلان الحكومة ظهور وباء كورونا، ورصدت (السوداني) حدوث تخوف كبير من التجار من الوباء للبلاد واحتمالات تأثيره سلبا على مجمل النشاط التجاري وخلو الشوارع الرئيسية من الازدحام في الاسواق ولاحظت التزام بعض التجار والمواطنين بلبس الكمامات.

وقال التاجر بسوق بحري الحاج عيسى لـ(السوداني) امس، إن التجار متخوفون من أن يؤدي انتشار المرض لتعرضهم للافلاس وتراجع القوى الشرائية والتي قال انها تراجعت فعليا فور اعلان اكتشاف حالة الاشتباه بكورونا، مشيرا لقلة الالتزام من قبل التجار بلبس الكمامات، بينما أبدى البعض الآخر عدم اهتمامه بحكم أن لا وجود للوباء بالبلاد، وتابع: هنالك وتوقع المزيد من تراجع الحركة التجارية في حال تفاقم الوضع وعدم السيطرة عليه لأن الأسواق هي اكثر المناطق التي تشهد تواجدا كثيفا من كافة شرائح المجتمع.

وأشار التاجر بالسوق العربي مصطفى يس لـ(السوداني) إلى أن هنالك حالة ترقب من قبل التجار وتخوف من ضعف القوى الشرائية، وقال إن الوباء ربما يؤثر بشكل كبير في حال انتشاره بالعاصمة على السوق، متوقعا تراجع الأسعار بسبب تراجع الشراء.

وقال تاجر الخضر بالسوق العربي الخرطوم ابكر حمزة إن السوق تأثر منذ اول يوم لاعلان الوباء بتراجع القوى الشرائية بالأسواق والتي قد تؤدي بدورها لتراجع اسعار السلع بشكل عام وركود السوق مما ينذر بتعرض التجار والموردين لخسائر فادحة وتوقع ركود الأسواق هذه الفترة .

الخرطوم: عبيــر جعفر

صحيفة السوداني

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