إرتفاع كبير فى أسعار المطهرات والمعقمات

شهدت أسعار المطهرات الطبية ومواد التعقيم والقفازات الطبية وبعض النباتات مثل القرض والعرديب ارتفاعا كبيرًا بعد الاقبال الواسع وغير المسبوق من قبل المواطنين على شراء هذه المستلزمات في خطوة استباقية واحترازية في مواجهة مرض الكورونا الذي أثار الهلع وساهم في توقف الحياة في العديد من دول العالم .

وقالت د. سلام عوض صيدلية بأجزخانة الصحة للجميع بشارع الجامعة إن المطهرات الطبية ومواد التعقيم الآن غير موجودة بالصورة الكافية في صيدليات العاصمة القومية كافة.

وأشارت لارتفاع أسعار الكمامات في السوق من 3 جنيهات قبل الإعلان عن مرض الكورونا إلى 50 جنيهًا مضيفة انها الآن لدى الباعة المتجولين الذين يبيعونها بأسعار مرتفعة.

كما ارتفعت مواد التعقيم من 40 جنيهًا قبل الإعلان عن مرض الكورونا إلى 200 جنيه بعد الإعلان عن المرض ، فيما ارتفع سعر القفاز الطبي من خمسة جنيهات قبل الإعلان عن المرض إلى 45 جنيهًا بعده .

ولفتت إلى أن هنالك مبادرات فردية لبعض الصيادلة لتوفير معقمات الأيدي المصنوعة محليًا، إضافة للكمامات بالمجان للمواطنين .

واشارات إلى الإقبال الكبير للمواطنين على فايتامين سي الموجود في الجوافة والبرتقال للوقاية من مرض كورونا مما أدى إلى ارتفاع أسعارها والتي كانت تتراوح ما بين مائة جنيه للدستة وارتفعت إلى 130-140 جنيهًا للدستة.

وأفاد أسامة الجعلي صاحب محل أعشاب بالسوق العربي بأن هنالك إقبالًا كبيرًا من المواطنين على شراء بعض النباتات مثل القرض والعرديب للوقاية من مرض كورونا الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعارها، حيث وصل سعر رطل القرض إلى 40 جنيهًا والذي كان في حدود 12 -15 جنيهًا قبل الإعلان عن مرض الكورونا، كما ارتفع سعر رطل العرديب إلى 65 والذي كان في حدود 40 جنيهًا قبل الإعلان عن مرض الكورونا.

وتشير متابعات (سونا) إلى خلو الشوارع الرئيسية ومواقف المواصلات من التدافع الكثيف للمواطنين مقارنة بفترة ما قبل الإعلان عن مرض الكورونا مع ضعف حركة المواطنين بالأسواق ومحطات خدمة الوقود مقارنة بفترة ما قبل الإعلان عن مرض الكورونا.

سونا

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