قاضي يتعهد بإنفاذ توصيات مؤتمر الصحة المهنية

أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي حسن محمد شيخ إدريس قاضي، دعم المجلس لإنفاذ توصيات المؤتمر العلمي الأول للسلامة والصحة المهنية والبيئة، الذي عقد بقاعة الصداقة في الفترة من التاسع إلى العاشر من مارس الحالي.

وتعهد قاضي، خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم ، المدير العام للمركز العلمي الدولي للتدريب والاستشارات، رئيس لجنة تسيير المؤتمر د.نجاة مساعد علي، برفع التوصيات لرئيس مجلس السيادة ونائبه الأول، والعمل على إنزالها إلى أرض الواقع .

وأعربت د. نجاة عن شكر وتقدير القائمين على المؤتمر، لمجلس السيادة ووقوفه ودعمه اللامحدود الذي أسهم في إنجاح المؤتمر الذي سيدفع باتجاه تطوير وترقية السلامة والصحة المهنية والبيئة بالبلاد.

وأضافت د.نجاة، أن اللجنة كرمت عضو مجلس السيادة حسن محمد شيخ إدريس قاضي ومنحته عددا من الشهادات التقديرية والدروع تقديراً وعرفاناً لدوره في دعم وإنجاح المؤتمر .

سونا

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