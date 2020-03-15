والي النيل الأزرق يدشن كهرباء منطقة أم درفا

دشن اللواء الركن يس إبراهيم عبدالغني والي ولاية النيل الأزرق المكلف بداية العمل في مشروع كهرباء منطقة أم درفا الحلة بمحلية ودالماحي .

وشهد والي ولاية النيل الأزرق يرافقه أعضاء لجنة أمن الولاية المك يوسف حسين حميدة مك مملكة فازوغلي التاريخية وممثلًا للإدارة الأهلية ومصطفى محمد الفكي المدير التنفيذي لمحلية ودالماحي المعتمد المكلف والمهندس محمد يوسف مدير إدارة الكهرباء والطاقة المتجددة ممثلًا لوزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية والمهندس نصر الدين كساب مدير كهرباء قطاع الدمازين ووفد مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية والشركة المنفذة للمشروع (جوهرة كادقلي) ولفيف من مواطني المنطقة، شهدوا أعمال تركيب أعمدة الكهرباء والوقوف على المعدات الخاصة بالمشروع (المحولات والكيبلات).

وحيا يس مجاهدات مواطني محلية ودالماحي كافة ومواطني منطقة أم درفا الحلة على وجه الخصوص لوقفتهم المشهودة إبان افتتاح محطة يابجر الجمركية التي يعول عليها كثيرًا في إحداث نقلة وتطور بالمنطقة.

وثمن يس مساهمة مصرف الادخار للتنمية الاجتماعية باعتباره الممول للمشروع بتكلفة أكثر من 121 مليون جنيه وتعاون الإدارة العليا والفرعية لإنجاح مشروع كهرباء أم درفا والذي يعد من المشروعات الحيوية والمهمة وستكون للمشروع فوائد ومكاسب متعددة على الصعيد المحلي والولائي والقومي.

وامتدح يس جهود اللجنة المجتمعية للمشروع لصبرها ومصابرتها وقناعاتهم الراسخة وحرصهم على استكمال المشروع من أجل النهوض بالمنطقة اجتماعيًا واقتصاديًا. ودعا الجميع لبذل المزيد من الجهود لتوظيف الكهرباء التوظيف الأمثل خاصة وأن المنطقة غنية بالمنتجات الزراعية والحيوانية.

وأكد يس أن مشكلة شح مياه الشرب في طريقها للزوال خاصة بعد توفير مبلغ 100 ألف دولار وقريبًا تشرع الشركة المنفذة في أعمال الصيانة والتأهيل لمحطة مياه ودالماحي لينعم مواطنوها بإمداد مائي مستمر.

وفيما يتعلق بالطريق قال يس إن حكومة الولاية وباتصالاتها مع وزارة الطاقة تم توفير الوقود وسيتم استئناف العمل واستكمال تشييد الطريق حتى حدود الولاية مع الجارة إثيوبيا .

مصطفى محمد الفكي المدير التنفيذي لمحلية ودالماحي أكد سعادته بانطلاقة مشروع الكهرباء والإشادة بجهود المدير التنفيذي السابق عادل إبراهيم العقار والقيادات المجتمعية بالمحلية كافة لتعاونهم وتكاتفهم حتى أصبح الحلم واقعًا .

وقال الفكي إن أبواب المحلية مشرعة لأصحاب المبادرات والأفكار التي تخدم المحلية في المجالات كافة.

وأبان أن مواطني منطقة أم درفا قدموا نموذجًا مشرفًا من خلال تماسكهم وسعيهم الجاد نحو التغيير وتعهد الفكي ببذل جهود مضاعفة لتحسين الخدمات بالمحلية.

سونا

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