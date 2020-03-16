عرمان يدعو السودانيين لشراكة جديدة لإستقرار الفترة الإنتقالية

دعا ياسر سعيد عرمان نائب رئيس الحركة الشعبية شمال قيادة مالك عقار، الشعب السوداني إلى بناء شراكة جديدة تضم كل قوى الثورة من لجان المقاومة والحكومة والحرية والتغيير والجبهة الثورية وكل القوى السياسية للوصول لفترة إنتقالية مستقرة تخدم السودانيين وتراعي الحقوق والحريات.

وجدد عرمان في حوار مع وكالة السودان للأنباء ينشر لاحقاً، دعوته للسودانيين لبناء إتحاد سوداني مع دولة جنوب السودان وتصحيح أخطاء الماضي.

وقال في هذا الجانب علينا أن لاننظر للعلاقة بين الجنوب والشمال من ثقب الباب ، بل يجب أن ننظر لها من الزاوية العريضة للمصالح والثقافة و للإنسانية وللعمل المشترك، داعيا الإعلام للبحث عن المشتركات والعمل على تعزيزها بثقافة السلام .

ووجه عرمان رسالة لسكان المنطقتين بعدم تفويت فرصة تحقيق سلام حقيقي ، مبيناً أن مصلحة مواطني جنوب كردفان والنيل الأزرق تقتضي التنسيق الجاد بين الحركتين ، بحيث لا تتضرر مصالح المنطقتين بسبب الصراعات في الحركة الشعبية .

وقال في هذا الخصوص هنالك فرصة حقيقه للسلام وقد لمسنا جدية الحكومة ولمس الناس ذلك في زيارة حمدوك لكاودا وغيرها من المواقف “لذلك نحن ندعوا أن لاتفوت هذه الفرصة وأن نصل لسلام حقيقي”.

وخص قادة الحركة الشعبية في الطرف الآخر (عبد العزيز الحلو وجقود مكوار وعزت كوكو وجوزيف تكه ) الذين لعبوا دوراً رئيسياً في الحركة برسالة خاصة قال فيها “أيادينا ممدودة لكم ” ، ويجب أن نصل لما يرضي السودانيون وأهل المنطقتين .

ورأي عرمان أن ذلك ممكن ، خاصة وأن الحركة الشعبية مرت بإنقسامات كثيرة خلال مسيرتها وحصلت مصالحات عديدة حتى مؤسس الحركة الشعبية جون قرنق تصالح مع رياك مشار وتصالح مع لا اكول وتصالح مع الآخرين وفعل ذلك أيضا سلفاكير ولذلك يجب أن لا نفوت الفرصة لتحقيق السلام .

سونا

شارك الموضوع :



