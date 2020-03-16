السوداني تكشف أوضاع العائدين من معبر أرقين

أبدى عدد من المواطنين القادمين من معبر أرقين فجر اليوم وتم استقبالهم بأرض المعسكرات “بسوبا” استيائهم من الوضع الذي تم استقبالهم فيه.

وقال أحد العائدين في تصريح لـ(السوداني): إنهم وصلوا عند الساعة الخامسة مساءًا وحتى السابعة مساءاً لم يأت مسؤول للإطلاع والوقوف على أوضاعهم، مشيرًا إلى عدم تهيئة المكان وافتراش الجميع للأرض، (نساء، رجال وأطفال).

وأضاف: بعضهم لا يسمح وضعه الصحي بذلك وهناك طفل صغير مع والديه أجريت له عملية جراحية في رأسه بمصر، كل هؤلاء الآن جالسون على الأرض ومختلطون ببعضهم، مشيرًا إلى هروب البعض بعد وصولهم للمعسكر ورؤية الوضع المزري لمكان الحجر لافتًا إلى تفاوت الحديث حول مدة الحجر فهناك من يقول اسبوعين ومن يقول أنها أسبوع واحد.

السوداني

شارك الموضوع :



