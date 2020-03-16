السوداني تكشف أوضاع العائدين من معبر أرقين

أبدى عدد من المواطنين القادمين من معبر أرقين فجر اليوم وتم استقبالهم بأرض المعسكرات “بسوبا” استيائهم من الوضع الذي تم استقبالهم فيه.
وقال أحد العائدين في تصريح لـ(السوداني): إنهم وصلوا عند الساعة الخامسة مساءًا وحتى السابعة مساءاً لم يأت مسؤول للإطلاع والوقوف على أوضاعهم، مشيرًا إلى عدم تهيئة المكان وافتراش الجميع للأرض، (نساء، رجال وأطفال).
وأضاف: بعضهم لا يسمح وضعه الصحي بذلك وهناك طفل صغير مع والديه أجريت له عملية جراحية في رأسه بمصر، كل هؤلاء الآن جالسون على الأرض ومختلطون ببعضهم، مشيرًا إلى هروب البعض بعد وصولهم للمعسكر ورؤية الوضع المزري لمكان الحجر لافتًا إلى تفاوت الحديث حول مدة الحجر فهناك من يقول اسبوعين ومن يقول أنها أسبوع واحد.
السوداني
1 تعليق
مفروض بس الناس توعى وتعمل الصاح وتتسى إنو في وزارة صحة. النداء لإخواننا الفي أرض المعسكرات والجايين من برة يقعدوا في أرض المعسكرات ويعتزلوا ويرتبوا حالهم ويتكافلوا لحدي ما بقضوا فترة العزل والنداء للمقتدرين يمدوهم بالطعام ويقدموا ليهم اللوازم لامن يتموا فترة العزل يا شعب يا كريم، النداء لشركات الغذاء والأكرمين والمواطنين نشيل بعض. والنداء أيضا للقادمين إنو يختوا في بالهم أهلهم وأصحاابهم الحيمشوا ليهم في حال وجود مرض وعدوى عشان كده اتريثوا واصبروا وسالمين بإذن الله.
التفاصيل هنا: https://www.alnilin.com/13117263.htm?unapproved=551488&moderation-hash=36b7caa4e9363946f4d368288d3c4836#comment-551488