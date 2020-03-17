أبو جبيهة تستقبل لجنة مبادرة التعايش السلمي القومية

استقبل العميد (م) سايمون تاب المدير التنفيذي لمحلية أبو جبيهة بولاية جنوب كردفان بمكتبه اليوم لجنة مبادرة التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي القومية التي تقودها نظارة أولاد جنيد.

حيث عقدت اللجنة بمقار رئاسة المحلية اجتماعًا موسعًا ضم سلطات المحلية والإدارة الأهلية وتنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على الجهود المبذولة من كل الأطراف بالمحلية لاحتواء ومعالجة الصراعات القبلية بالمنطقة تماشياً مع توجهات الحكومة الرامية إلى تحقيق السلام الذي يسعى إليه الجميع.

فيما استعرض المدير التنفيذي لمحلية أبوجبيهة العميد (م) سايمون تاب جهود المحلية في معالجة القضايا والدور الكبير الذي تضطلع به الإدارة الأهلية في المحافظة على السلم المجتمعي وتعزيزه بالمنطقة ونبه إلى التحديات التي تواجه السلطات المحلية.

وأكدت تنسيقية قوى إعلان الحرية والتغيير مباركتها ودعمها للمبادرة لتلبية تطلعات ورغبات أهل ولاية جنوب كردفان لبناء أرضية صالحة لاستقبال السلام المقبل وجددت التأكيد على وقوفها ومساندتها لأنشطة وبرامج المحلية.

وأكد المشاركون في الاجتماع أهمية تضافر الجهود وتقديم المساندة للجهاز التنفيذي ليضطلع بدوره بالصورة المطلوبة لمعالجة القضايا كافة التي تقف تجاه مسيرة العمل.

سونا

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