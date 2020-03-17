وزير الداخلية يوجه بإيقاف العمل بمجمعات خدمات الجمهور

وجه وزير الداخلية الفريق أول شرطة ” حقوقي ” الطريفي إدريس دفع الله بإيقاف جميع الخدمات والمعاملات بمجمعات خدمات الجمهور والمجمعات والمراكز الخدمية بكل البلاد ، مع إستثناء تقديم الخدمات للحالات الانسانية والضرورية والحيوية واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية التي تخفف إزدحام العاملين بهذه المجمعات.

كما وجه الطريفي باتخاذ إجراءات صحية وقائية بالسجون وتشمل تفعيل لائحة الحجر الصحي والحد من حركة النزلاء داخل وخارج الولايات ومنع الزيارات إلا في حالة الضرورة القصوى مع تعقيم السجون والتثقيف الصحي وتخصيص مكان للحجر الصحي وتقديم خدمات طبية وقائية متواصلة وإتخاذ تدابير لمنع الإكتظاظ والإزدِحام .

وقضى التوجيه بتأجيل كل برامج التدريب الجماعية بقوات الشرطة لحين إشعار آخر وشمل التوجيه وقف التصاديق لجميع الفعاليات الاحتفالية الاجتماعية والسياسية وغيرها .

تأتي هذه الموجهات بإتخاذ تدابير وقائية لمدة 10 أيام إعتبارا من يوم 18 مارس 2020 م وذلك تنفيذا للاجراءات الوقائية بالبلاد وإستنادا على قرار مجلس الأمن والدفاع بفرض حالة الطوارئ الصحية بالبلاد واللجنة العليا للطوارئ وإدارة الأزمة… .

سونا

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