تحالف مزارعي الجزيرة : جهات مشبوهة تتحرك لشراء محصول القمح

دق تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل ناقوس الخطر وكشف عن تحرك جهات وصفها بالمشبوهة لشراء محصول القمح بمبالغ وصلت إلى الخمسة آلاف جنيه للجوال ، واكد القيادي بتحالف مزارعي الجزيرة والمناقل جادكريم الرضي على ضرورة تحرك الدولة من خلال تواجدها داخل الغيط لتذليل المشاكل بجانب زيادة السعر التركيزي المعلن فضلاً عن تحرك لجان المقاومة لتأمين المحصول والحد من تلاعب جهات وصفوها بالمشبوهة داخل الغيط ، وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك بين التحالف والمهندسين الزراعيين بمشروع الجزيرة امس: لن نتنازل عن تعيين مهندس زراعي من داخل المشروع لشغل منصب المحافظ بجانب تعيين رئيس مجلس إدارة من الكفاءات لانتشال المشروع من وهدته، وقطع بعدم وجود أجندة سياسية للتحالف واضاف: المشروع كرامتنا وعزتنا. في السياق ذاته كشف رئيس تجمع المهنيين بمشروع الجزيرة عمر عبدالملك عن انخفاض عدد المهندسين الزراعيين بالمشروع من ٨٧٠ إلى ١٨٠ فقط وارجع ذلك لقانون ٢٠٠٥م وقال : القانون عمل على ضياع كثير من المحالج والمهندسين ، وحذر من مغبة استمرار القانون لأنه سيؤدي لانهيار ما تبقى من المشروع. ومن جهته قال المزارع بمكتب ود البر محمد عبدالرحمن المشرف إن الوضع الراهن الذي تمر به البلاد يستوجب تحقيق المصلحة ما بين الدولة والمزارع من خلال الوصول لسعر تركيزي مجزي بجانب الإسراع في تعيين محافظ للمشروع من الكفاءات الهندسية والخبرات التراكمية داخل المشروع .

مدني :مزمل صديق

صحيفة الجريدة

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