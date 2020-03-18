الحرية والتغيير بسنار :نضالات الشهداء والثوار لن تضيع هدرا

أكدت قوي اعلان الحريه والتغيير بولاية سنار أن نضالات الشهداء والثوار لن تضيع هدرا، مشيرين إلى أنهم ماضون فى حل القضايا الاقتصادية وازالة التمكين بالخدمة المدنية والمنظمات وإحكام الرقابة وتحديد مهام لجان المقاومة فى الفترة المقبلة للاضطلاع بدورها فى حماية الثورة.

وإستعرض الباشمهندس محمد عثمان عبداللطيف الناطق الرسمي لقوي الحريه والتغيير بالولاية .فى المؤتمر الصحفى الذى انعقد صباح اليوم بقاعة وزارة الزراعة بسنجة استعرض عدد من القضايا والتى منها أهمية اشراك المواطن في التبليغ عن استرداد حقوق الشعب المنهوبة لتسهيل عمل اللجنة.

واوضح أن هنالك خطة لوضع دراسات علمية للجنة المشتركة عن كيفية توفير النقد الأجنبي وتوفير دقيق الخبز بالولاية .

كما تناول المتحدثون فى المؤتمر الصحفي القضايا والأزمات الحالية وسبل التخفيف عن حدتها وطرح رؤي مستقبليه وفق دراسات علمية وصولا للحل الدائم.

سونا

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