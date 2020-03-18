صبير يؤكد دعم حكومته لمشاريع قدامى المحاربين بالولاية

أعلن اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف دعم ورعاية حكومة الولاية لمشاريع قدامى المحاربين من القوات المسلحة بالولاية

وقال الوالي لدي زيارته صباح اليوم مقر قدامى المحاربين بحي الدرجه بمدني بأن قدامى المحاربين إحتياطي والصف الثاني للقوات المسلحة مؤكداً أن الزيارة تاتى رداً لما قدمه قدامى المحاربين من تضحيات وعطاء من أجل الوطن

من جانبه كشف العميد الركن( م) أمير أحمد هاشم ان عدد قدامي المحاربين بولاية الجزيرة يتجاوز 11 ألف منهم 1500 برتية ضابط

وأعلن جاهزية قدامي المحاربين لإنقاذ كل توجيهات حكومة الولاية ..

سونا

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