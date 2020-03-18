شركة الجنيد تتنازل عن جبل عامر لوزارة الطاقة والتعدين

أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية أن مربع التنقيب عن الذهب بجبل عامر المملوك لشركة (الجنيد) اصبحت ايلولته لحكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين كما تنازلت شركة الجنيد عن حقها في المدة المتبقية من التصديق لصالح حكومة السودان ممثلة في وزارة الطاقة والتعدين.

وأكدت الوزارة أنها ستعمل للاستفادة من هذا المربع والنظر في أي إجراءات أخرى ذات صلة بهذا الخصوص.

ووجه وزير الطاقة والتعدين عادل علي ابراهيم الهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية- الذراع الفني والرقابي لوزارة الطاقة والتعدين- بتشكيل لجنة لاستلام الموقع بجبل عامر بولاية شمال دارفور على الطبيعة.

الخرطوم 18-3-2020م(سونا)

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