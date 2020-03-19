الأمين العام لمجلس الوزراء يلتقي وفد مؤسسة الشركاء الدوليين

-بحث الأمين العام لمجلس الوزراء الأستاذ عثمان حسين عثمان بمكتبه ظهر اليوم مع وفد مؤسسة الشركاء الدوليين للحوكمة وتعزيز السياسات التمثيلية ببريطانيا برئاسة المستشار لورد جيريمي بيرفس عضو مجلس اللودرات البيرطاني ،بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس التشريعي الانتقالي عقب تشكيله قريبا ومؤسسة الشركاء الدوليين بما يعزز و يثري التجربة البرلمانية بالسودان فضلا عن كيفية التنسيق بين الجهاز التشريعي والوزارات الحكومية و تحسين مستوي و جودة الاتصال و الارتباط بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.

و رحب الأمين العام لمجلس الوزراء بزيارة الوفد للسودان موضحا ضرورة تطوير آليات التنسيق و أحكامه بين الجهازين التشريعي والتنفيذي بالبلاد.

من جانبه أعرب وفد مؤسسة الشركاء الدوليين عن خالص الشكر و الاعتزاز بهذا اللقاء و الحوار المثمر مع السيد الأمين العام لمجلس الوزراء والهادف لتصميم و تنفيذ مشاريع وبرامج تعزز عمل البرلمانات الفعالة بالوطن العربي.

سونا

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