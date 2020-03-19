تعليق العمل بإدارة التسجيلات التجارية

أصدر المسجل التجارى العام المستشارعادل حسن هلال قرارا بتعليق العمل بإدارة التسجيلات التجارية اعتبارا من يوم الاحد المقبل 22 من مارس الجارى ولحين اشعار آخر.

وجاء القرار إستنادا علي قرار مجلس الوزراء القومي بشأن مجابهة جائحة كورونا و إستجابة لنداء الوطن و حفاظا علي صحة العاملين و المتعاملين بالإدارة.

و شمل قرارالمسجل وقف إجراءات التسجيل و جميع إجراءات المتابعة بأقسام الإدارة المختلفة (شركات /أسماء الأعمال و شراكات /التوكيلات التجارية) و كذلك وقف إجراءات توثيق الشهادات والتفويضات

و استثنى القرار المعاملات المتعلقة بإفادات المحاكم و النيابات و إفادات اللجان و إفادات مجلس السيادة و الوزراء المختصون.

سونا

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