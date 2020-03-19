لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث قرية موبى بمدني الكبرى

أصدر اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة اليوم قرارا بتكوين لجنة لتقصي الحقائق حول أحداث العنف التى شهدتها قرية الثورة موبي بمحلية مدني الكبري فى الفترة الماضية .

وتم تشكيل اللجنة من كل من السيد مستشار أول أبوبكرعثمان عبد الرحمن رئيساً وعضوية ممثلين للشرطة والفرقة الأولى مشاة والإستخبارات العسكرية وجهاز المخابرات العامة وممثل لمحلية مدني الكبري.

وتختص اللجنة بتقصي المعلومات حول الأحداث وأسبابها والتي نتج عنها إصابات لبعض المواطنين وتلف ونهب للممتلكات الخاصة وجمع المعلومات ورصد جميع الأطراف المشاركة في الأحداث .

ووجه القرار اللجنة بتحديد الجهات المحرضة والممولة لهذه التجمعات والتي ساهمت في أحداث الفوضي والإشتباكات وتحديد الأشخاص المسؤولين وتحديد الاصابات التي حدثت للأشخاص وهويتهم وصفاتهم وتحديد مكان إقاماتهم وتحديد أي تلف أو نهب للمتلكات الخاصة ورصد وجمع المعلومات عن الأشخاص الموقوفين لدي الشرطة بسبب هذه الأحداث وصفاتهم وعناوينهم والإتهام الموجه اليهم .

ويجوز للجنة الإستعانة بمن تراه مناسبا في تسهيل إنجاز مهامها علي ان ترفع اللجنة التوصيات والمقترحات لمنع تكرار هذة الأحداث مستقبلا والحد منها بما يحفظ الأمن والنظام العام بالمنطقة .

وتشير(سونا) الى ان قرية الثورة موبي بمحلية مدني الكبري قد شهدت أحداث عنف جراء خلاف نشب بين النوبة والهوسا بالقرية .

سونا

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