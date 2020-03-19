انعقاد الاجتماع الأول لازالة التمكين بشمال دارفور

التٲم اليوم بمقر الأمانة العامة لحكومة ولاية شمال دارفور الاجتماع الأول للجنة ازالة تمكين نظام الثلاثين من يونيو الذي انعقد برئاسة محمد ابراهيم عبد الكريم أمين عام الحكومة ممثل والي الولاية.

واوضح مقرر لجنة ازالة التمكين بالولاية خليل محمد بخيت تكراس في تصريح (لسونا) أن الاجتماع استعرض مهام واختصاصات اللجنة وفق قرار والي الولاية المكلف وبناءًا على موجهات اللجنة العامة بالمركز، مشيراً الى أن اللجنة ستعمل على ازالة تمكين النظام البائد وفق القانون من أجل انشاء دولة مبنية على المشاركة والمساواة.

واضاف تكراس أن اللجنة ليس الهدف منها التشفى أو الانتقام أو تنفيذ الدوافع الشخصية بل أنها تعمل وفق المهام والاختصاصات.

سونا

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