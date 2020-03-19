تعيين محافظ جديد لبنك السودان المركزي

أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك اليوم “الخميس”، قراراً بإنهاء تكليف د. بدر الدين عبد الرحيم ابراهيم من وظيفة محافظ بنك السودان المركزي، وتعيين محمد الفاتح زين العابدين محافظا للبنك خلفاً له.

كما أصدر حمدوك قراراً، بإعفاء معتصم عبد الله أحمد من وظيفة نائب محافظ بنك السودان المركزي، وتعيين محمد أحمد بشرى بدوي نائبا للمحافظ.

ووجهت القرارات وزارتي شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي وبنك السودان المركزي والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

السوداني

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