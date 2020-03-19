استرداد مليار دولار من الأموال المنهوبة

شدد عضو اللجنة الاقتصادية للحُرية والتغيير د. التجاني حسين، على ضرورة الإسراع في جرد واسترجاع كافة الممتلكات والأموال والعقارات والأصول المنقولة وغير المنقولة التي حازت عليها منظمات وأقطاب النظام السابق عن طريق التمكين داخل البلاد وتحويلها لصالح وزارة المالية، وكشف حسين في حوار مع (آخرلحظة) ينشر بالداخل عن تمكن لجنة التمكين حالياً من استرجاع ما قيمته مليار دولار، ودعا لبذل ما يكفي من الجهود، سواء كان عبر القوانين المحلية والدولية، والإنتربول، أو عبر العلاقات الدبلوماسية مع الدول، أو عبر الإلزام القانوني لملاكها، لاسترجاع الأموال التي تم الاستيلاء عليها وتهريبها للخارج بفعل التمكين، سواء أصبحت موجودة الآن في شكل ممتلكات أو نقد

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