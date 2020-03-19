17 منفذاً تستخدم في تهريب الذهب بالمطار

كشف المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء، نائب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي الأول د. آدم حريكة، عن وجود تهريب كبير للذهب عبر مطار الخرطوم، مشيراً إلى أن المطار به أكثر من (17) مخرجاً تستخدم في التهريب، وقال حريكة في دورة مركز طومسون فاونديشن للصحفيين الاقتصاديين بالخرطوم أمس، إن إدارة المطار طلبت مبلغ (57) مليون جنيه لإقامة سور للحد من عمليات التهريب، وشدد على ضرورة أن تضع الحكومة سيطرتها على قطاع الذهب ومراجعة اتفاقيات الامتياز التي منحت للحكومة، وتوقع حريكة انكماش الاقتصاد بسبب ما يمر به العالم من جائحة فيروس كورونا، وقال من المتوقع أن تكون هذه السنة صعبة ليس للسودان فقط، وإنما العالم يشهد انكماشاً بسبب كورونا

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