الجيش: انتشار القوات حول القيادة احترازي وسيستمر لأيام

أكد الناطق باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن أن انتشار القوات المسلحة حول منطقة القيادة العامة أمر طبيعي، وطمأن المواطنين بأن الأمر احترازي ولا يدعو للقلق، مشيرا إلى أن انتشار القوات سيستمر لعدة ايام وسيتم سحبها بعد أن تقدر القيادة أنه لا حاجة لذلك .

وقال عامر في تصريح لـ(السوداني) أمس إن انتشار القوات المسلحة هو أمر احترازي خاصة بعد الأحداث التي شهدتها البلاد في الايام الماضية، وأضاف “القوات منتشرة حول القيادة ولم يؤدِ الأمر إلى خلق ازدحام أو إغلاق لبعض الطرق”، مؤكدا استعداد القوات المسلحة لمجابهة أي طارئ ، وتابع “بعد انتشار وباء كورونا كثير من الدول نشرت قواتها في الطرق”.

السوداني

شارك الموضوع :



