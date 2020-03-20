مجلس السلام يدرس القضايا العالقة في مفاوضات جوبا

ناقش اجتماع المجلس الأعلى للسلام، “الخميس”، القضايا العالقة بشأن عملية السلام بجوبا والقضايا التي تحتاج إلى رؤى من المجلس.

وحضر اجتماع المجلس بالقصر الرئاسي في الخرطوم، رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وأعضاء المجلس، إلى جانب الأعضاء الممثلين من قبل قوى الحرية والتغيير في مجلس للسلام.

وقال رئيس مفوضية السلام، سليمان آدم الدبيلو، في تصريحات صحفية، إن الاجتماع استمع إلى تنوير من عضو مجلس السيادة، عضو الوفد الحكومي لمفاوضات السلام ،الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، حول ما تبقى من قضايا عالقة بشأن عملية السلام بجوبا والقضايا التي تحتاج إلى رؤى من المجلس الأعلى للسلام.

وأضاف الدبيلو أنه تم التوافق على القضايا الخاصة بأصحاب المصلحة، مبينا أن المجلس سيعقد اجتماعا الأحد المقبل لاستكمال الأجندة المتبقية.

السوداني

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