بالصورة.. ما هي حقيقة زواج لاعب كرة قدم سوداني شهير من حسناء مغربية فائقة الجمال؟

انتشرت خلال اليومين الماضيين على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بالسودان صورة لزواج شاب أسمر من فتاة مغربية وصفت بالحسناء فائقة الجمال.

وبحسب متابعات محررة موقع النيلين فقد أكد عدد رواد مواقع التواصل أن الشاب هو لاعب كرة القدم السوداني الأصل محمد عيسي المحترف بفريق بريستول سيتي الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم.

وعلى الرغم من تأكيد بعض الرواد على أن العريس هو المحترف السوداني بانجلترا إلا أن حساب اللاعب ومتابعيه على السوشيال ميديا لم يوكدوا الخبر.

وأستغل ناشرو الخبر الشبه بين العريس واللاعب السوداني لينشروا صورته ويؤكدوا أن الزواج حدث بالفعل بإجدى المدن المغربية وهو ما لم تشر إليه الصحافة والمواقع المغربية.

وتشير محررة موقع النيلين إلى أن الصورة وبعد البحث عنها تبين أن تاريخها قديم جداً حيث على إحدى الصفحات التي تنشط على فيسبوك قبل أكثر من 4 سنوات ما يؤكد أن الأمر مجرد شائعة لا علاقة لها باللاعب.

الجدير بالذكر أن المهاجم السوداني، محمد عيسى كان قد فرض نفسه نجماً فوق العادة في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم بعد أن حافظ على معقده في صدارة الهدافين بتسجيله للهدف التاسع في الموسم الحالي برفقة فريقه بيتربوره يونايتد الذي انضم إليه الموسم الحالي قادماً من فريق بريستول سيتي.

وسجل “مو عيسى” هدف الافتتاح لفريقه في المواجهة التي جمعتهم مساء أمس بفريق ويكمب وندررز ضمن الجولة 12 من المنافس وهي المباراة التي انتهت بتعادلهم 3-3 بعدما كانوا قريبين من تحقيق الفوز السادس في الموسم الحالي.

ويتشارك في صدارة الهدافين مع عيسى زميله في الفريق إيفان توني بـ9 اهداف هو الاخر.

وسجل محمد عيسى حتى الآن 32 هدفاً في 55 مباراة في كرة القدم خاضها في مسيرته الرياضية.

ولدى محمد عيسى شقيق أخر يلعب كرة قدم هو الأصغر منه ويدعى أبوبكر وقد انضم في شهر أغسطس الماضي لفريق سكونثورب يونايتد الإنجليزي قادماً إليهم من فريق شروزبري تاون.

وكانت تقارير صحافية سودانية ذكرت أخيراً أن مدرب المنتخب الوطني، الكرواتي زدرافكو لوغاروشيتش يرغب في استدعاء اللاعب لتمثيل “صقور الجديان” في الفترة الحالية.

رندا الخفجي _ الخرطوم

النيلين

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