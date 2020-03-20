النيلين
سياسية

أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020م

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الصيحة:

* بعد تحقيق (الصيحة).. لجنة تحقيق حول الاستثمار بالمريخ

* إيقاف العمل بمشروع إسكان أبوسعد (73)

* (18) حالة اشتباه بـ(كورونا) في مراكز العزل الصحي

* تفعيل الخط الساخن (221) للتبليغ عن الاشتباه بـ(كورونا)

* تربويون: قرار توحيد العام الدراسي لم يُراعٍ الظروف الجغرافية

* غرب دارفور تغلق الحدود مع دول الجوار

آخر لحظة:

* تعديل وزاري مرتقب

* حالتا اشتباه جديدة والحكومة تلوّح بحظر التجوال

* فشل إجلاء سودانيين وحمدوك يدعو لعدم المصافحة

* إقالة محافظ المركزي والدولار يعاود الإرتفاع

* مصرع نساء وأطفال بمعسكر نازحين بدارفور

* تخصيص خُطب الجمعة للوقاية من “كورونا”

السوداني:

* موجة إقالات وتعيينات جديدة وتعديل وزاري مرتقب

* الجيش يكشف أسباب انتشار قوات عسكرية حول القيادة

* الدولار يوالي إرتفاعه واستقرار في أسعار الذهب

الخرطوم (كوش نيوز)

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