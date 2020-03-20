أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الجمعة الموافق 20 مارس 2020م

الصيحة:
* بعد تحقيق (الصيحة).. لجنة تحقيق حول الاستثمار بالمريخ
* إيقاف العمل بمشروع إسكان أبوسعد (73)
* (18) حالة اشتباه بـ(كورونا) في مراكز العزل الصحي
* تفعيل الخط الساخن (221) للتبليغ عن الاشتباه بـ(كورونا)
* تربويون: قرار توحيد العام الدراسي لم يُراعٍ الظروف الجغرافية
* غرب دارفور تغلق الحدود مع دول الجوار
آخر لحظة:
* تعديل وزاري مرتقب
* حالتا اشتباه جديدة والحكومة تلوّح بحظر التجوال
* فشل إجلاء سودانيين وحمدوك يدعو لعدم المصافحة
* إقالة محافظ المركزي والدولار يعاود الإرتفاع
* مصرع نساء وأطفال بمعسكر نازحين بدارفور
* تخصيص خُطب الجمعة للوقاية من “كورونا”
السوداني:
* موجة إقالات وتعيينات جديدة وتعديل وزاري مرتقب
* الجيش يكشف أسباب انتشار قوات عسكرية حول القيادة
* الدولار يوالي إرتفاعه واستقرار في أسعار الذهب
الخرطوم (كوش نيوز)