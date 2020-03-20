شاهد بالصورة.. جماهير الأزرق المعتصمة ترفع لافتة تشعل بها مواقع التواصل تصف فيها رئيس ناديها بـــ(كورونا) الهلال

أعربت بعض جماهير الهلال عن غضبها الكبير من رئيس ناديها السيد, أشرف سيد أحمد الكاردينال, وعبرت جماهير الأزرق عن غضبها بطريقة غريبة حيث حملت الجماهير المعتصمة أمام نادي الهلال لافتة كتبت عليها (الكاردينال كورونا الهلال).

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فإن اللافتة التي رفعتها جماهير النادي أشعلت مواقع التواصل السودانية, حيث تم تداول الصورة على نطاق واسع خصوصاً وأن تعبير الجمهور جاء مواكباً لمرض العصر المستجد فايروس كورونا والذي أصاب العالم أجمع بالذعر والهلع.

وعلى الرغم من أن اللافتة لاقت إعجاب الكثيرين إلا أن بعض محبي الهلال الذين ينشطون على مواقع التواصل الاجتماعي انتقدوا الجملة ووصفوا الأمر بأنه إساءة لرئيس النادي والذي مهما فعل يبقى الرجل الأول في الهلال على جد وصفهم.

الجدير بالذكر أن جماهير نادي الهلال السوداني كانت قد دخلت في اعتصام مفتوح بمقر النادي في أم درمان، وذلك بهدف الإطاحة برئيس مجلس إدارة النادي أشرف الكاردينال.

وبدأ اعتصام جماهير نادي الهلال في الرابع من فبراير الماضي، عن طريق أولتراس “بلو ليونز”، قبل أن تنضم إليه بقية جماهير النادي، ومن ثم تم الإعلان عن تشكيل تجمع الهلاليين السودانيين، الذي يضم مختلف الروابط التشجيعية للنادي في شتى أنحاء السودان بالإضافة إلى الروابط المتواجدة بالخارج.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين

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