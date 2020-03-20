فتح مطار الخرطوم لإجلاء العالقين بالخارج واستثناء الدول الموبوءة من الرحلات

فَتَحَ مطار الخرطوم، مَجَالَه الجوِّي أمام عددٍ من الرحلات المحدودة أمس، لإجلاء سُودانيين عالقين في عددٍ من المطارات الخارجية.

وكَشَفَ مصدرٌ مطلعٌ من مطار الخرطوم، أنّ قرار فتح مطار الخرطوم أمام حركة الطائرات تمّ وفقاً للقرار القاضي بإجلاء العالقين، وأكّد تنفيذه أمس وفقاً للزمن المَضروب، وقال المصدر إنّ الرحلات تَوجّهت إلى “نيروبي وأديس أبابا”، وأشار إلى أنّ عدد رعايا الدول أقلّ بكثير من السُّودانيين المُتوقّع إجلاؤهم، وقطع بأنّ الطائرة والمُغادرين طبّقت عليهم إجراءات صحية صارمة، وأكّد أنّ العالقين عقب عودتهم إلى الخرطوم سيُخضعون لفحوصات طبية شاملة، وقال “إن أيِّ حالة اشتباه سيتم حجزها على الفور”.

وكشف ذات المصدر أنّ قرار فتح المطار الذي سَمحت به السُّلطات أمام الطَائرات يتم خِلاله مَنح الإذن بعد طلبٍ تتقدّم به شركات الطيران المعنية بتسيير الرحلة، وأكّد المصدر أنّ عدداً من الدول الموبوءة لن يشملها قرار فتح المجال وستكون محظورة وهي “مصر، إيطاليا، إسبانيا، فرنسا، الصين، إيران، اليابان، كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية”، وبحسب صحيفة الصيحة، فإنّ فتح المجال الجوِّي سيستمر حتى غداً السبت حسب القرار المُحدّد بـ”48” ساعة فقط.

الخرطوم (كوش نيوز)

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