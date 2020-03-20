القُوّات المُسلّحة: الجيش ليس مَن يُقرِّر استقبال حالات “كورونا”

قَالَ الناطق باسم القوات المُسلّحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن، إنّ الحديث عن رَفض الجيش وعدم استقبال أيِّ حالات اشتباه بفيروس “كورونا” بالمُستشفيات العسكرية تَعبيرٌ غير دقيق، لأنّ التّعامُل مع حالات مرض “كورونا” تحكمه إجراءات فنية ومهنية.

وأضاف وفقاً لمصادر أمس: “ليس الجيش مَن يُقرِّر ولكن توجيهات وزارة الصحة هي مَن قرّرت وحدّدت مناطق الإيواء والحجر الصحي والعلاج، لجهة أنّ هذا المرض فوق العادة والتعامُل العادي”.

وأشار العميد عامر بحسب صحيفة الصيحة، إلى أنّ الجيش حدّد مُساعدةً منه مُعسكري (السليت وحطاب) لهذا الغرض تحت إشراف وزارة الصحة.

الخرطوم (كوش نيوز)

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