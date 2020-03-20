الدلنج تتسلم معدات خاصة لتشييد كباري.

استقبل المدير التنفيذي لمحلية الدلنج بولاية جنوب كردفان صديق النور برئاسة المحلية عدد من المعدات الخاصة القادمة من الخرطوم بواسطة صندوق اعمار ولاية جنوب كردفان لتشييد كباري بمحلية الدلنج الكبري تشمل الام بخيتة وكبري حي المطار واكد مدير إدارة المشروعات بصندوق اعمار ولاية جنوب كردفان ياسر مادبو في تصريح لـ(سونا) بأن الصندوق ماضي في تنفيذ مشروعات التنمية والاعمار بمحليات الولاية كافة، مضيفا أن الصندوق طرح عطاء لتشييد كباري باحياء الرديف أبوزيد ، لافتا إلى أن العمل سينطلق لتشييد هذه الكباري خلال شهر أبريل المقبل عبر الشركات المختصة التي سترسي عليها العطاء.

سونا

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