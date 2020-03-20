الإتفاق على انشاء مفوضية للرحل والرعاة بدارفور

اتفقت الحكومة ومسار دارفور بالجبهة الثورية على انشاء مفوضية لتنمية قطاع الرحل والرعاة بدارفور، منعا للصراع الذي تسبب في إزهاق الأرواح والموارد.

وقال الأستاذ محمد حسن التعايشي الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات السلام بمدينة جوبا عقب انتهاء جلسة التفاوض اليوم الجمعة إن أسباب تخصيص مفوضية للرحل الرعاة هو أن الصراع في دارفور في الأصل صراع حول الموارد وأشار إلى أنه نتج عن إهمال الحكومات المتعاقبة، مشيرا إلى أن قطاع الرحل والرعاه لم يجد الاهتمام الكافي حتى يسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

أشار التعايشي أن قضايا الرحل من القضايا التي تسهم في وقف الحرب بدارفور وأوضح أن مسار دارفور قدم مقترح وتم الإتفاق على المبادئ وأضاف انتقلنا لمناقشة تنمية هذا القطاع، بما يجعله يساهم في اقتصاد البلاد.

معلنا عن الإتفاق على آلية وهي مفوضية تنمية الرحل والرعاه والتي ستعمل بهيكل تنفيذي وبمشاركة القطاعات ذات الصلة بالرحل والرعاة، مبينا أنه تم الإتفاق على بناء الآليات بشكل مختلف عما كان في السابق وذلك لضمان تنفيذ الإتفاقية بشكل واضح.

وأضاف وضعنا استراتيجية عمرها عشرة اعوام تتضمن حياة الناس من تعليم وصحة وتحسين بيئة الرعاة، بما يصب في تعزيز التعايش بين المجتمعات هناك خدمة لقضايا التنمية والسلام وتابع انهينا ورقة الثروة وبعدها سنمضي صوب ورقة الترتيبات الأمنية وبها نكون على وشك التوقيع على إتفاق شامل مع الجبهة الثورية.

سونا

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