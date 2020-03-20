الأمين العام لجهاز المغتربين: نسعى لتعزيز الثقة بين الجهاز والمغتربين

أعلن الأمين العام الجديد لجهاز تنظيم شؤون السودانيين بالخارج، مكين حامد تيراب، أنه سيشرع في تنفيذ عدد من الإصلاحات القانونية والهيكلية لتعزيز الثقة بين السودانيين بالخارج وجهاز المغتربين، ليؤدي دوره في المرحلة القادمة.

وقال لدى مخاطبته العاملين بالجهاز ومديري العموم والإدارات عقب مباشرته مهامه بحسب صحيفة آخر لحظة أمس، إن هناك فجوة كبيرة وعدم ثقة في الجهاز باعتباره جهاز جبايات، مؤكداً أن دور الجهاز الحقيقي يكمن في تقديم رؤى وبرامج ومبادرات تحقق المكاسب المشتركة بين الدولة والمغترب، بما يوظف طاقاتهم ومقدراتهم الفكرية والمعرفية وخبراتهم الطويلة ومدخراتهم وعلاقاتهم بدول المهجر في نهضة السودان ودعم الاقتصاد الوطني.

الخرطوم (كوش نيوز)

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