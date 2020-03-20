حركة عقار: أعداء السلام يروجون للشائعات

قال القيادي بالحركة الشعبية شمال جناح مالك عقار حسن نصر أودكي، إن الحركة ماضية في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في جوبا من خلال عضويتها في اللجنة الثلاثية المشتركة لمراقبة المساعدات الإنسانية ووقف العدائيات، وستبذل كل جهودها لتحقيق السلام.

وقال نصر بحسب صحيفة آخر لحظة، إن الأخبار المتداولة في الوسائط حول حدوث معارك عنيفة بين الجيش الشعبي جناح الحلو (الأدوك والمابان) ضد جناح مالك عقار لا أساس لها من الصحة وأن الشائعات المتداولة حول وجود قتلى قصد منها تضليل الرأي العام، وأوضح حسن أن أعداء السلام يروجون للشائعات والأكاذيب لعكس صورة مشوهة للوضع الراهن.

الخرطوم (كوش نيوز)

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