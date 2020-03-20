الداخلية السودانية تناشد المواطنين الالتزام بقرار إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد

أصدرت وزارة الداخلية بيانا الجمعة ناشدت فيه المواطنين بضرورة الالتزام الكامل بالقرارات والموجهات التى أصدرتها المتمثلة في إعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد.

وشدد البيان على أن عدم التقيد بتلك الموجهات يشكل خطورة مؤكدة على الصحه العامة، ويمكن أن تساهم في تفاقم الوضع الصحي غير المستقر.

وأكدت وزارة الداخلية أن الجهات المختصة ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المجتمع .

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

بسم الله الرحمن الرحيم

وزارة الداخلية

رئاسة قوات الشرطة

المكتب الصحفي

تدرك جموع الشعب السوداني الأبي والمقيمون المواجهة الشرسة التي تنتظم العالم درءا لخطر جائحة كرونا، وفي سبيل ذلك تم تفعيل العديد من القوانين والإجراءات التي تحد من التجمعات ووصلت في بعض الدول حتى إعلان حظر التجول .

في السودان تم اعلان حالة الطوارئ الصحية بالبلاد كما أصدرت لجنة أمن ولاية الخرطوم قرارا بحظر التجمعات بغض النظر عن أهدافها أو جهاتها أو منظميها

وقوات الشرطة باعتبارها جهة إنفاذ القانون تود أن تناشد المواطنين الكرام في كل البلاد بضرورة الالتزام الكامل بتلك القرارات والموجهات

وأن أي محاولات لعدم التقيد بتلك الموجهات تشكل خطورة مؤكدة على الصحة العامة ، ويمكن أن تساهم في تفاقم الوضع الصحي غير المستقر ،وستقوم الجهات المعنية بانفاذ القوانين بإتخاذ الإجراءات اللازمة لسلامة المجتمع .

كفى الله بلادنا كل شر .

المكتب الصحفي للشرطة

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