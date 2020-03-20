(السوداني) تورد تفاصيل جديدة عن سودانيين عالقين في معابر، وعرض الجيش المصري لهم

علمت (السودانى) أن وحدة من الجيش المصرى عرضت على سودانيين علقوا فى منطقة عسكرية (السباعية) التمركز فيها مع اعادتهم مجددا الى القاهرة عبر سياراته مع تقديم كافة الخدمات لهم الا انهم رفضوا العرض.

فى وقت دفعت فيه القنصلية السودانية فى اسوان بتوصية عاجلة للخارجية بضرورة فتح المعابر حتى يتمكن المئات من السودانيين العالقين من الدخول الى السودان على ان تتخذ فى مواجهتهم جميع التدابير الصحية للحد من نشر فيروس كورونا.

و بحسب معلومات ( السودانى) فان السلطات المصرية بدأت فى إخلاء الفنادق فى اطار جهودها للحد من انتشار فيروس كورونا فى مناطق التجمعات الكبيرة ويرجح ان يكون فيها اعداد كبيرة من السودانيين.

واوضح مصدر دبلوماسي رفيع لـ (السوداني) ان قرار الخرطوم المفاجئ باغلاق المعابر بعد فتحها ليوم واحد فقط ادى الى تكدس المئات حيث يحتجز الان نحو (19) بص في منطقة توشكي بين اسوان ومعبر ارقين بينهم نحو (120) طفل مع اسرهم العالقين.

وبحسب ذات المصدر دبلوماسي فان الجيش المصرى تكفل باعادة العالقين الذين يتواجدون فى مناطق تمركزه الى القاهرة الا انهم رفضوا و فضلوا البقاء رغم سوء الوضع وانخفاض درجة الحرارة بصورة كبيرة ليلا.

الخرطوم: سوسن محجوب

السوداني

شارك الموضوع :



