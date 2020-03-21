سوداني عالق يكشف موافقة شرطة مصر على فتح المعبر والسودان يقول: لا

سوال ونحن في أطراف أسوان رجال ونساء وأطفال..مرضي وغيرهم من أصحاب الاحتياجات الأخري..في ظل ظروف مادية اصعب ما تكون ..في ظل وقوف حكومة مصرية ممثلة في قادة من الشرطة علي استعداد لفتح المعبر المصري..ورد سوداني بعدم السماح بالدخول وإرجاع كل العدد الموجود الي مصر …بدون اي معرفة أو اي خلفية بظروفهم المختلفة ..

ان كانت هناك اي شكوك في إصابة اي شخص من القادمين بوباء كورونا نحن قبلكم نود ونصر علي فحص يشمل الجميع حتي وعلي أقل تقدير لا نوزي اهالينا وأولادنا وبلادنا بسوء..ليس كل من جاء إلي مصر جاء للنزهة..غالبية الموجودين جاءوا من أجل العلاج ومنهم من جاء لسد حاجة أسرته عبر تجارة رغم ما بها من تعب وارهاق فاي جريمة ارتكبها العالقون الان خارج أسوان..

ايخطر في بال أحد ان يكون أحدهم حاملا للفيروس مسببا الموت له ولأسرته..ايعقل ان يكون هؤلاء العالقون سببا لبلادهم في تفشي مرض قاتل ..قفل المعابر جاء في ليلة وضحاها وكثيرا من البلاد التي تحترم مواطنيها اخطرت وأعطت فترة زمنية وساهمت في ترحيلهم وإعادتهم لديارهم..نطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها تماما تجاه أي مواطن سوداني في اي مكان كان والفحص الفيصل مابين الدخول أو غيره ..الي بعض من يكتبون عبر الميديا بجارح اللفظ نقول اتقوا الله وكفاكم ما كتبتم فلستم احرص بمصلحة اهالينا اولادنا منا.

Adil Almakki

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