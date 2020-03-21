مفرح: نحقق في تعرض كنيسة لهجمات وتهديدات إرهابية

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف نصر الدين مفرح عن تشكيل لجنة للتحقيق حول ما أثير بشأن تعرض كنيسة في الخرطوم لـ “هجمات وتهديدات إرهابية”، وجدد تأكيد الحكومة على كفالة وحماية الحريات الدينية.

وزعمت منظمة ” التضامن المسيحي العالمي” الخميس أن كنيسة “المسيح” في منطقة جبرونا غربي أم درمان تعرضت للهجوم أربع مرات خلال الفترة من ديسمبر 2019 حتى يناير 2020.

وقال مفرح لـ “سودان تربيون” إن الكنيسة المعنية لم تبلغ السلطات الامنية رسميا بأي تهديدات، الا أن الوزارة قررت التحقيق في الحادثة بالاشتراك مع السلطات المختصة واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الكنيسة وتوقيف كل من يثبت تورطه في الهجمات أو التهديدات الارهابية.

وأشار مفرح الى أن الحكومة الانتقالية حريصة على صيانة الحريات الدينية وأن جهودها وجدت اشادة من الطوائف والجماعات المحلية وعلى مستوى المجتمع الدولي وآخرها من لجنة الولايات المتحدة للحرية الدينية الدولية التي أشارت الى أن السودان جاد في تعزيز الحريات الدينية.

وقالت منظمة التضامن المسيحي إن العديد من قادة الكنيسة تلقوا تهديدات وصفت بالخطيرة ممن اسمتهم بالمتطرفين الإسلاميين الذين يعيشون في المنطقة وحذروهم من مغبة بناء كنائس في المنطقة حتى ولو تم منحهم الإذن الرسمي من السلطات وأن التهديدات وصلت حد التلويح بالقتل والاستعداد لجمع أشلاء الجثث.

واضافت المنظمة “حتى الآن لم يتم القبض على أي شخص أو تحميله المسؤولية عن هذه الانتهاكات”.

صحيفة السوداني

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