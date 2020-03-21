تصدير لحوم وماشية للأسواق الخليجية والعربية

انسابت حركة صادرات اللحوم والماشية السودانية، إلى الأسواق الخليجية والعربية.

وأعلن مدير الإدارة العامة للمحاجر د. يحيى سبيل، عن تصدير شحنتي لحوم مبرّدة بواقع 2000 طن للإمارات.

وقال سبيل لـ(السوداني) السبت، إن الإدارة أشرفت على “عمليات الذبيح” وسيتم شحنها مباشرة، مشدّداً على انسياب حركة صادر اللحوم والأبقار لمصر دون مشكلات .

فيما يتعلق بالصادر للسعودية أفاد بأن الإجراءات الفنية والصحية تسير وفق البرتوكول بين البلدين، وحالياً المواشي موجودة بالمحاجر تنفيذاً للبرنامج الصحي.

وأضاف: لم نتسلم أي إشعار لإيقاف الصادر من قبل الجانب السعودي.

الخرطوم: ابتهاج متوكل

صحيفة السوداني

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