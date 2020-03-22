العدل والمساواة ترفض تسليم أسلحتها وتشترط هيكلة القوات النظامية

أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها تسليم سلاحها وجيشها ورهنت ذلك باجراء الترتيبات الأمنية لكل القوات النظامية “القوات المسلحة ، الشرطة ، الأمن وقوات الدعم السريع”.
وقال أمين الشئون الثقافية بحركة العدل والمساواة محمود آدم محمود لـ”الجريدة” من ضمن مطالب حركات الكفاح المسلح والحكومة بمفاوضات جوبا اجراء الترتيبات الامنية لكل الجيوش ونوه الى أن الترتيبات ليست مستهدف بها جيوش حركات الكفاح المسلح فقط وانما لكل القوات النظامية، وأردف: ( الجيش الموجود الآن به خلل كبير ولا يمثل السودان ولا بد من هيكلته بالاضافة لهيكلة قوات الشرطة والامن والدعم السريع ، ولفت الى أن قيادات الرتب العليا في الجيش “كلها من اتجاه محدد”.
وشدد محمود على ضرورة هيكلة المنظومة الامنية ،وبرر مطالبته تلك لجهة أن جميع الانظمة السابقة كانت تعتمد على تلك المنظومة لقمع المواطنين من أجل المحافظة على السلطة.
الخرطوم : حمد الطاهر
صحيفة الجريدة
3 تعليقات
هذا الشرط سيجعلكم تقاتلون إلى يوم القيامة.
هناك 5 حركات مسلحة تمثل 4 قبائل لا تشكل 5% من سكان السودان وتريد أن ترسم السودان على هواها، يجب أن تتم صناعة القرارات عبر أجسام تضم كل السودانيين هي أكبر من مفاوضات سلام مع حركات مهزومة.
كل القوات الموجودة في ا لسودان سواء جيش أو دعم سريع أو شرطة أو أمن كلها يجب إعادة هيكلتها (لانهاء غير قومية ومؤدجلة ومعظم ضباطها من الحركة الاسلامية) لذلك يجب هيكلتها وإدماج الحركات المسلحة فيها حتى تكون هذه الاجهزة قومية مائة بالمائة ، وحتى نضمن ذلك يجب إحتفاظ الحركات المسلحة بسلاحنها وقواتها في معسكرات داخل السودان لحين إتمام الهيكلة والدمج
يرفضو ولا يولعو بجاز … بلا هيلكة بلا خمج
دايرنها تجوط وتبقى خرابات عشان تجو تعششو فيها انتو يا البوم !!!!
عطالة ماعندهم موضوع عملتو ليهم راس وقعر ..
البشير ( السابقون ) غار فى ستين داهية وانتو ( اللاحقون ) ان شاء الله …