العدل والمساواة ترفض تسليم أسلحتها وتشترط هيكلة القوات النظامية

أعلنت حركة العدل والمساواة رفضها تسليم سلاحها وجيشها ورهنت ذلك باجراء الترتيبات الأمنية لكل القوات النظامية “القوات المسلحة ، الشرطة ، الأمن وقوات الدعم السريع”.

وقال أمين الشئون الثقافية بحركة العدل والمساواة محمود آدم محمود لـ”الجريدة” من ضمن مطالب حركات الكفاح المسلح والحكومة بمفاوضات جوبا اجراء الترتيبات الامنية لكل الجيوش ونوه الى أن الترتيبات ليست مستهدف بها جيوش حركات الكفاح المسلح فقط وانما لكل القوات النظامية، وأردف: ( الجيش الموجود الآن به خلل كبير ولا يمثل السودان ولا بد من هيكلته بالاضافة لهيكلة قوات الشرطة والامن والدعم السريع ، ولفت الى أن قيادات الرتب العليا في الجيش “كلها من اتجاه محدد”.

وشدد محمود على ضرورة هيكلة المنظومة الامنية ،وبرر مطالبته تلك لجهة أن جميع الانظمة السابقة كانت تعتمد على تلك المنظومة لقمع المواطنين من أجل المحافظة على السلطة.

الخرطوم : حمد الطاهر

صحيفة الجريدة

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