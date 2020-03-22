تدابير لتفادي انتشار كورونا في (70) سوقاً للتعدين التقليدي

بدأت الإدارة العامة للتعدين التقليدي بالهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية- الذراع الفني والرقابي لقطاع التعدين بوزارة الطاقة والتعدين، وضع التدابير الاحترازية لتفادي انتشار فيروس “كورونا” بمناطق التعدين في البلاد والتي تبلغ (70) سوقًا في (14) ولاية.

وأكد مدير الإدارة العامة للتعدين التقليدي عبد الله شم، أن مناطق التعدين التقليدي تشهد حراكًا كبيرًا من آلاف المعدنين خاصة في الأسواق الحدودية مع مصر وإريتريا وإثيوبيا وجنوب السودان وتشاد وأفريقيا الوسطى.

وأعلن طبقاً لبيان صحفي أمس عدم تسجيل حالة إصابة حتى الآن بمناطق التعدين.

وأعرب شم عن مخاوفه من انتقال الوباء للأسواق الحدودية والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من الأجانب، وأشار إلى استباق الإدارة العامة للتعدين التقليدي بإرسال خطاب لإدارة الوبائيات بوزارة الصحة بجاهزية الإدارة لإتباع تعليمات وزارة الصحة.

وقال إن الإدارة طلبت فعلياً الإعانة من وزارة الصحة لاتخاذ التدابير الاحترازية بمناطق التعدين.

وكشف شم عن قيام مكاتب إدارة البيئة والسلامة للشركة السودانية للموارد المعدنية في الولايات كافة، بحملات التوعية عبر المنشورات والرسائل الصوتية في أوساط المعدنين، بالإضافة لوجود سيارات الإسعاف المنتشرة بأسواق التعدين لتأمين سلامة المعدنين.

صحيفة الجريدة

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