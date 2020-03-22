(1080) سودانياً يواجهون مصيراً مجهولاً بالمعابر

قالت السفارة السودانية بالقاهرة إن أعداد العالقين في منطقة السباعية عند مدخل أسوان يبلغ 1080 شخصاً يرفضون العودة إلى القاهرة، في وقت انتهت فيه المهلة التي حددتها الحكومة بثلاثة أيام لإجلاء العالقين في المعابر، وأوضح القائم بأعمال سفارة السودان بالقاهرة خالد الشيخ لـ(سونا) أن السفارة تتفهم الإجراءات الاحتياطية التي اتخذتها اللجنة العليا لحماية المجتمع من مخاطر العدوى، وأن سلطات البلدين قد فتحت المعابر لإجلاء العالقين لثلاثة أيام، ومن ثم تم قفل المعبر، وقال القائم بالأعمال إن مئات السودانيين قضوا ثلاثة أيام في منطقة السباعية بأسوان في ظروف سيئة، وأضاف أن السفارة السودانية بالتنسيق مع القنصلية العامة في أسوان تتواصل مع السلطات المصرية لحل أزمة العالقين، في الوقت الذي يستمر فيه إغلاق المعبر.

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