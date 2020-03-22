جابر يثني على الاستجابة السريعة لدعم خطة القطاع الصحي

أثنى عضو مجلس السيادة الانتقالي رئيس اللجنة العليا للطوارئ الصحية لمجابهة جائحة كورونا الفريق الركن إبراهيم جابر، على الاستجابة السريعة لاتحاد أصحاب العمل ورجال المال والأعمال واتحاد المصارف وشركات الاتصالات وقطاعات الشعب السوداني بالداخل والخارج لتقديم الدعم لخطة القطاع الصحي للتصدي لفايروس كورونا .

وأكد الفريق الركن جابر خلال مخاطبته النفرة التي نظمها اتحاد أصحاب العمل ورجال المال والأعمال وشركات الاتصالات واتحاد المصارف، بقاعة الصداقة اليوم، بحضور عضو مجلس السيادة البروفيسور صديق تاور وعدد من الوزراء، مقدرة الشعب السوداني على تجاوز أزمة جائحة كورونا.

وامتدح الفريق جابر الدعم الذي قدمته الأطراف المشاركة في النفرة والذي بلغ أكثر من 200 مليون جنيه كدفعة أولى لدعم الخطة الصحية للتصدي للجائحة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا، تجهيز مكتب دائم للمنصة القومية لمجابهة جائحة كورونا بقاعة الصداقة بالخرطوم تحت إشراف وزير المالية الدكتور إبراهيم البدوي لتلقي الدعم من الداخل والخارج.

من جهته، قال وزير الصحة د. أكرم علي التوم ، إن الدعم الذي قدمته النفرة سيساهم كثيرا في توفير المبلغ الذي حددته الوزارة للتصدي للوباء والذي يبلغ 76 مليون دولار، مشيرا إلى أن الوزارة ستعمل على توفير الاحتياجات الضرورية والعاجلة للعاملين بالمعابر والمطارات ومواقع الحجر والعزل الصحي التي ستعينهم على أداء مهامهم وحمايتهم.

من جانبه، أكد وزير المالية د. إبراهيم البدوي أن وزارته وضعت ثلاثة محاور للتصدي للوباء تمثلت في دعم وزارات الصحة الاتحادية والولائية لاحتواء ومكافحة الوباء، إلى جانب التنسيق بين وزارتي المالية والصحة لمخاطبة منظمات المجتمع الدولي الثنائية والأممية لتلقي الدعم في هذا الجانب إضافة إلى التحسب للآثار الاقتصادية المتوقعة في حال حدوث أي تطور سلبي للجائحة.

وأكد رئيس اتحاد أصحاب العمل هاشم مطر أن الاتحاد سينظم العديد من النفرات والمبادرات لأصحاب العمل ورجال المال والأعمال والشركات والمؤسسات من أجل تقديم الدعم الذي يمكن الدولة من تجاوز ازمة جائحة كورونا.

سونا

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