سيارة ماركة (تويوتا برادو) تعترض موكب رئيس دولة جنوب السودان

اعترضت سيارة مدنية موكب الفريق اول سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وذلك أثناء توجهه للمشاركة في تنصيب المطران الجديد لابروشية جوبا.

إلا أن وزير الإعلام في حكومة جنوب السوان مولانا مايكل مكوى أوضح لمندوب ( سونا) أنهم لم يتأكدوا بعد من أبعاد الحادثة التي تعتبر الأولى من نوعها في البلاد

ووفقا لمصادر عدة في جوبا فقد جرى الاعتراض مساء الأحد بشارع طمبرة حين كانت السيارة ماركة (تويوتا برادو) قد حاولت اعتراض الموكب الرئاسي وتخطيه واصطدمت بدراجة نارية في الموكب وبعد ذاك أوقفتها إحدى سيارات الحرس الرئاسي.

والجدير بالذكر أن الموكب كان متجها لحضور مراسم تنصيب المطران الجديد لأبرشية جوبا بكنيسة القديسة تريزا.

جوبا ٢٢-٣-٢٠٢٠م (موفد سونا)

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