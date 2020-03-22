عبدالمحسن: سنعلن الموعد الجديد للمؤتمر الاقتصادي في الوقت المناسب

أعلن د.عبد المحسن مصطفى رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاقتصادي القومي أن التحضير الجدي للمؤتمر وإعداد أوراق العمل وكافة الترتيبات العلمية والإدارية تمضي على قدم وساق.

وقال في تصريح (لسونا) عقب إجتماع اللجنة المصغرة مساء يوم الأحد إن الإعداد للمؤتمر والورش القطاعية المتخصصة يسير وفقاً للخطط المعدة مسبقاً.

وأضاف أن الاوضاع الصحية الراهنة بالبلاد غير مواتية لعقد المؤتمر خلال الفترة القصيرة القادمة وأن اللجنة ستواصل أعمالها وستعلن عن الموعد الجديد لعقد المؤتمر في الوقت المناسب بعد التشاور مع السلطات المختصة.

الخرطوم في 22-3-2020(سونا)

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