قانوني: المتهمون الهاربون يعملون على تضليل الرأي العام

قال الخبير القانوني محمد الجاك إن المتهمين الهاربين يعملون على تضليل الرأي العام بنقل الأخبار المغلوطة بغرض تضليل النيابة التي تعمل على تحقيق العدالة في كل القضايا التي طرحت أمامها.

وأضاف أن ما نقلته الصحف صباح اليوم الأحد بشأن أن متهمة هاربه تدعى منى علي سوف تستأنف قرار النيابة في إحدى القضايا التي قضت بإطلاق سراح أحد المواطنين بأنه غير منطقي.

وأضاف في تصريح لـ(سونا) إن النيابة جديرة بعملها في حبس وإطلاق سراح المتهمين ، وأكد الجاك أن منى علي عبد الكريم مازلت حرة رغم البلاغات التى فتحت ضدها في عمليات تشهير وابتزاز في عهد النظام البائد بمساعدة آخرين لم يسمهم.

ومن جانب آخر كشفت أسرة المواطن المطلق سراحه التي دونت بلاغات ضد منى عن ثقتها التامة في النيابة العامة والمؤسسات القضائية بالبلاد في القبض علي كل المتهمين ومحاكمتهم بالقانون للممارسات التى تضررت منها الأسرة حيث تم تدوين بلاغات بمحكة جرائم المعلومات..

الخرطوم في 22/3/2020( سونا)

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